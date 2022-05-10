شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة سيتى كلوب يجتمع بفرع الشروق ويوجه بإنجاز الأعمال الإنشائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية برئاسة العميد محمد مرجان رئيس مجلس الإدارة، ومحمد المنشاوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وطارق محروس، عضو مجلس الإدارة، واللواء إسماعيل السيد، رئيس قطاع الأندية والتشغيل، بجانب مديرى القطاعات المختلفة، اجتماعا مهما بفرع سيتى كلوب بمدينة الشروق، للاطمئنان على سير الأعمال الإنشائية في كافة الفروع، ومنها فرع الشروق، والذى يُعد أحد أهم وأبرز فروع سيتى كلوب من حيث المساحة والموقع الجغرافى.

وطالب العميد محمد مرجان مديرى القطاعات ومسئولى الأعمال الإنشائية بشركة سيتى كلوب، بالإسراع فى التنفيذ وإنجاز المهام بهدف الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالفرع وافتتاحه في أقرب وقت، لاسيما أن الفرع يشهد إقبالا كبيرا على العضويات والاشتراكات، والتغلب على كل المشاكل والعقبات الإنشائية.

وأعقب هذا الاجتماع، جلسة للعميد محمد مرجان مع مديرى النشاط الرياضى بشركة سيتى كلوب طالبهم خلالها باستغلال واستثمار النجاح الكبير الذى تحقق في الفترة الأخيرة وتحديدا فى شهر رمضان المبارك وحالة الزخم التي حققتها أندية سيتى كلوب ونالت إعجاب وإشادة الجميع ، والبناء عليها من أجل المزيد من النجاحات في جميع الأفرع والاستمرار على هذا المستوى وتطويره للأفضل.

وجاء هذا الاجتماع مثمرا للغاية وتم خلاله التركيز على الاهتمام بالنشاط الرياضى بشكل أكبر، وكذلك ملفات أخرى مثل الخدمات والأعمال الإنشائية والعضويات وغيرها، وسرعة تلبية احتياجات جميع الأندية ، وأسفر الاجتماع عن ضرورة العمل على إنجاز خطط النهوض في القطاع الرياضى بشكل شامل بجانب القطاعات الأخرى الثقافية والإجتماعية ، وكذلك خطط تطوير البنية التحتية الرياضية لمنح الفرصة لكل مصرى لممارسة الرياضة بشكل سليم، على اعتبار أن أندية سيتى كلوب مشروعا قوميا كبيرا، تقدم خدمات متكاملة للأعضاء فى المحافظات والمدن المختلفة تضاهى أكبر الأندية في القاهرة بل وتتفوق عليها في كثير من الأحيان.