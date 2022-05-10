شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مكثفة للخطيب مع وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة بشأن النهائى الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالات مكثفة مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والعديد من الجهات المعنية بشأن موقف النادي من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والذي اختار ملعبا غير محايدٍ لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وعقد رئيس النادي عدة إجتماعات اليوم بحضور العديد من المسئولين في قطاع شركة القدم، ثم عقد جلسة مطولة مع الشئون القانونية بالنادي، وحرص على التواصل مع بعض القانونيين من خارج البلاد والمتخصصين في القضايا الرياضية، وذلك لدراسة موقف الأهلي بعناية من الناحية القانونية، وذلك للوصول إلى تصور مبدئي لموقف النادي قبل اجتماع مجلس الإدارة.