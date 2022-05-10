شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك وإنبى "لقاء ركلات الجزاء" قبل صدام الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره إنبى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

ويحتل الزمالك صدارة أندية الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعوه 32 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.



ركلات الجزاء

فيما يحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثمانية وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

وتعد مباراة الزمالك وانبى هى مباراة ركلات الجزاء حيث شهدت احتساب 12 ركلة جزاء بواقع 8 للزمالك و4 إنبى، سجل الزمالك 4 ركلات وأهدر 4 ركلات فيما سجل انبى ركلتين وأهدر اثنين، وشهدت آخر مباراة في الدوري تسجيل الزمالك ركلة جزاء عن طريق زيزو وفاز الأبيض 2-1 بينما أخر مباراة بكـأس الرابطة تعادل الفريقين 0-0 وأهدر كل فريق ركلة جزاء.