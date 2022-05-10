شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. منتخب مصر حقق أكبر فوز فى تاريخه أمام اليمن بنتيجة 14 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ منتخب مصر لكرة القدم بسجل حافل من الإنجازات والنتائج المميزة، فهو صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز ببطولة أمم أفريقيا برصيد 7 مرات، وحقق منتخب مصر العديد من النتائج والأرقام القياسية المسجلة باسمه أيضا.

ونرصد فى التقرير التالى أكبر انتصارات حققها المنتخب الوطنى عبر تاريخه الطويل مع الساحرة المستديرة:

– الفوز الأكبر لمنتخب مصر فى تاريخه كان على حساب اليمن بنتيجة (14 / 0) بالقاهرة بمنافسات دورة الألعاب العربية عام 1954.

– الفوز على السعودية بنتيجة (13 / 0) بدورة الألعاب العربية بالمغرب عام 1961.

– الفوز بنتيجة (10 / 0) على حساب كوريا الجنوبية بدورة الألعاب الأوليمبية عام 1964 بطوكيو.

– الفوز على ليبيا بنتيجة (10 / 2) بدورة الألعاب الأوليمبية 1953 بالقاهرة.

– الفوز على المنتخب الكويتى (8 / 0) بدورة الألعاب العربية بالمغرب 1961.

– الفوز على ليبيا بنتيجة (8 / 0) بدورة الألعاب العربية بالقاهرة عام 1965.

– الفوز على سوريا بنتيجة (8 / 0) بدورة ألعاب البحر المتوسط 1951 بمصر.

– الفوز على منتخب إثيوبيا بنتيجة (8 / 1) بتصفيات أمم أفريقيا 1998.

– الفوز على فلسطين بنتيجة (8 / 1) بدورة الألعاب العربية 1953 بمصر.

– الفوز على ناميبيا بنتيجة (8 / 2) بتصفيات كأس العالم 2002 بملعب الإسكندرية.