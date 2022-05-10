شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات اليوم بالجولة 18 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز بإقامة مباراتين تجمع سيراميكا والجونة والزمالك مع إنبى.

جدول ترتيب الدورى المصرى موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة من 17 مباراة

بيراميدز - 35 نقطة من 16 مباراة

الأهلى - 33 نقطة من 14 مباراة

فيوتشر - 28 نقطة من 17 مباراة

سموحة - 27 نقطة من 17 مباراة

الأهلى يتعثر للجولة الثالثة على التوالى

تعادل فريق الأهلي أمام سيراميكا بشق الأنفس، بهدف لكل منهما، مساء السبت في الجولة 17 من الدوري المصري ، تقدم سيراميكا بهدف سجله باسم مرسي في الدقيقة 87، وتعادل محمد مجدي أفشة للأهلى في الدقيقة 101 من ركلة جزاء.

تعثر الأهلي للجولة الثالثة تواليا بعد خسارة أمام المصري البورسعيدي وتعادل مع طلائع الجيش، ليفرط في نقطتين ثمينتين في الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب".

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

تنقل قناة أون تايم سبورتس اليوم الثلاثاء مباريات الدوري مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.