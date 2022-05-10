شكرا لقرائتكم خبر عن هيمنة كاملة للفراعنة على بطولة العالم للاسكواش بـ18 لقباً للرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر لاستضافة بطولة العالم الاسكواش، بداية من 13 مايو الجارى، حيث يستضيف متحف الحضارات المصرية المنافسات بداية من يوم 17 مايو وحتى نهاية البطولة، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 550 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات وهى المكافآت الأعلى فى تاريخ البطولة.

وسيطر الفراعنة على ألقاب بطولة كأس العالم للاسكواش منذ انطلاقها بعدما حصدوا 18 لقباً من بينها لقبى النسخة الأخيرة رجال وسيدات، والتى توج بها على فرج ونور الشربينى.

عمرو شبانة 4 مرات

كان عمرو شبانة أول بطل مصرى يحصد لقب بطولة العالم فى الاسكواش عندما نجح فى انتزاع اللقب الأهم فى عام 2003، فى مدينة لاهور الباكستانية عندما فاز على النجم ألفرنسى تييرى لينكو بنتيجة 3-1، 15–14, 9–15, 15–11, 15–7، ليكرر شبانة الآنجاز مجدداً فى عام 2005، ثم 2007، 2009.

رامى عاشور 3 مرات

رامى عاشور والذى يعد أحد أساطير الاسكواش المصرى بطريقة لعبه المميزة داخل اقفص الزجاجى والتى تتميز بألفنيات العالية والمهارة، حصد لقب بطولة العالم فى ثلاث نسخ جاءت فى أعوام 2008، بمدينة مانشستر الإنجليزية عندما فاز فى مباراة نهائية مصرية خالصة على النجم كريم درويش بنتيجة 3-1: 5–11, 11–8, 11–4, 11–5، ليكرر الإنجاز فى 2012، 2014.

كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجى

كريم عبد الجواد تسلم الراية من رامى عاشور ليتوج ببطولة العالم فى عام 2016، قبل أن يتوج بها محمد الشوربجى فى 2017 .

نور الشربينى 5 مرات:

كانت نور الشربينى لاعبة سبورتينج والمضنفة الثانية عالمياً، أول بطلة مصرية تحصد لقب بطولة العالم، وتمكنت البطلة المصرية من حصد اللقب لعامين متتالين بالإضافة إلى النسخة الأخيرة، جاءت فى نسختى 2015 فى كولالامبور، فيما كان اللقب الثانى بعام 2016، وفى موسم 2018 و2019 و2021.

رنيم الوليلى

حصدت رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الولى عالمياً لقب بطولة العالم مرة وأحدة جاءت خلال نسخة 2017 والتى استضافتها مدينة مانشستر الآنجليزية .

على فرج وطارق مؤمن

فى نسخة 2019 التى أقيمت بأمريكا توج على فرج لاعب وادى دجلة ببطولة العالم بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المباراة النهائية، ليحصد فرج اللقب الأول فى تاريخه ببطولة العالم، ليعود طارق مؤمن فى النسخة التالية عام 2020 ويحصد اللقب خلال البطولة التى أقيمت فى قطر، قبل أن يتوج علي فرج بأخر نسخة أقيمت في 2021.