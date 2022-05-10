شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يطلب المشاركة بمنتخب الناشئين فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة محمد أمين، من اللجنة الأولمبية المصرية، مشاركة المنتخب الوطنى للناشئين بدلاً من المنتخب الأول فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها فى يونيو المقبل بوهران بالجزائر.

وتلقت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب طلبا من 19 اتحادا رياضيا، للمشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت عن مشاركة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على المشاركة الواسعة فى مختلف المحافل الدولية، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية التى تشهدها الدولة خلال الآونة الراهنة.

وفى سياق متصل من المقرر أن تعقد اللجنة الأولمبية المصرية عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل مع الاتحادات الرياضية، لدراسة وبحث آخر الاستعدادات الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة فى بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتحفيز الجميع على الظهور بشكل قوى خلال منافسات بالبطولة.