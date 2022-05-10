الامارات | رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن توصله إلى اتفاق مبدئي مع دورتموند للتعاقد مع هالاند

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن توصله إلى اتفاق مبدئي مع دورتموند للتعاقد مع هالاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء توصله إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند ثاني الدوري الألماني، للتعاقد مع مهاجمه الدولي النروجي إرلينغ هالاند.

وقال النادي الإنجليزي في بيان "يمكن لنادي مانشستر سيتي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند من أجل انتقال مهاجمه إرلينغ هالاند إلى صفوفنا في الأول من يوليو 2022. يبقى اتمام هذه الصفقة رهن تسوية التفاصيل النهائية (للعقد) مع اللاعب".

وتنهي صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما حدا للبحث الطويل لمانشستر سيتي قلب هجوم متخصص ليحل مكان الهداف التاريخي للنادي الدولي الأرجنتيني السابق سيرخيو أغويرو الذي رحل العام الماضي الى صفوف برشلونة الاسباني قبل ان يعتزل اللعب نهائيا بسبب مشكلة في القلب.

وبرز هالاند الذي لعب والده ألف-إينغه مع مانشستر سيتي من 2000 إلى 2003، بشكل لافت منذ انتقاله الى صفوف بوروسيا دورتموند قادما من سالزبورغ النمسوي في كانون الثاني/يناير 2020، حيث سجل 85 هدفًا في 88 مباراة مع الفريق الألماني.

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