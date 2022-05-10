الامارات | تشجيع أندية المحترفين الإماراتية على تكوين فرق كرة قدم نسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن تشجيع أندية المحترفين الإماراتية على تكوين فرق كرة قدم نسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ في فندق انتركونتننتال مارينا بدبي، اليوم الأول لفعاليات محاور ورشة الـ "فيفا" لخبراء كرة القدم النسائية، التي ينُظمها المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي بدبي، ويستضيفها اتحاد الإمارات لكرة القدم للفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري، وتهدف لتبادل الافكار والخبرات الخاصة بالكرة النسائية حول العالم.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري على دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة لكافة البرامج والنشاطات التي تسهم في الارتقاء بالكرة النسائية في دولة الإمارات، وتطوير مهارات وقدرات اللاعبات في كافة الفئات السنية وبقية عناصر اللعبة، مثمناً جهود الفيفا وتعاونه المستمر مع كافة الاتحادات الأعضاء في سبيل تطوير اللعبة.

واستعرضت محاور ورشة العمل العديد من الموضوعات التي قدمها خبراء اللعبة والخاصة بتطور نشاط كرة القدم النسائية في الاتحادات الأعضاء، والتي تضمنت شرحاً من حورية الطاهري مدرب منتخب الإمارات للشابات، ونورة المزروعي حارس المرمى السابق لمنتخبنا الوطني عن الإنجازات التي شهدتها الكرة النسائية الإماراتية على صعيدي المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية.

وتحدثت الطاهري والمزروعي عن أجندة المنتخب الوطني للسيدات للفترة المقبلة 2022-2023، التي تتماشى مع رؤية اتحاد الإمارات لكرة القدم 2038، وكذلك أهمية خوض اللاعبات تجربة الاحتراف الخارجي لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة، وتشجيع أندية المحترفين الإماراتية على تكوين فرق كرة قدم نسائية لاستقطاب المزيد من اللاعبات، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بين اتحاد الكرة والاتحادات الأخرى، خاصة البنود المتعلقة بكرة القدم النسائية والتي تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات.

وتُناقش محاور ورشة الفيفا العديد من التجارب والأفكار التي يطرحها خبراء الكرة النسائية، إضافة لخطط وبرامج الاتحادات الأعضاء الهادفة لتطوير اللعبة، وبرامج الـ "فيفا" المخصصة لدعم الكرة النسائية حول العالم، ومراجعة كافة الخطط التطويرية التي تم إنجازها، بالإضافة للخطط التي بصدد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

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