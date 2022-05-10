شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ اتحاد رفع الأثقال بنتائج منتخب الشباب فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بنتائج بعثة منتخب الناشئين لرفع الأثقال، التى تحققت فى بطولة العالم التى أقيمت فى هيراكليون باليونان والتى شهدت حصول بعثة المنتخب على 13 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهب و3 ميداليات فضة و6 ميداليات برونز.

ويتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالتهنئة للاتحاد المصرى لرفع الأثقال والجهاز الفني واللاعبين على هذه النتائج المميزة التي تحققت في بطولة العالم للناشئين، والتي تؤكد أن رفع الأثقال المصري لديه جيل جديد مميز من اللاعبين واللاعبات القادرين على تحقيق المزيد من النتائج المميزة في البطولات القادمة وخالص التمنيات لهم بإستمرار التفوق وتحقيق المزيد من البطولات.

وأشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، الفترة الحالية تشهد تحقيق العديد والعديد من الانتصارات الرياضية وهو ما يؤكد أن الخطة التي تم وضعها في السنوات الأخيرة تجني بثمارها في الرياضة، وذلك في ظل الاهتمام والدعم غير المحدود من الدولة المصرية بالرياضة وتوفير إمكانيات لم تتوفر من قبل وهو ما نتج عنه إنجازات تتحقق باستمرار ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.