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الأولمبية تهنئ اتحاد رفع الأثقال بنتائج منتخب الشباب فى بطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بنتائج بعثة منتخب الناشئين لرفع الأثقال، التى تحققت فى بطولة العالم التى أقيمت فى هيراكليون باليونان والتى شهدت حصول بعثة المنتخب على 13 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهب و3 ميداليات فضة و6 ميداليات برونز. 

 

ويتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالتهنئة للاتحاد المصرى لرفع الأثقال والجهاز الفني واللاعبين على هذه النتائج المميزة التي تحققت في بطولة العالم للناشئين، والتي تؤكد أن رفع الأثقال المصري لديه جيل جديد مميز من اللاعبين واللاعبات القادرين على تحقيق المزيد من النتائج المميزة في البطولات القادمة وخالص التمنيات لهم بإستمرار التفوق وتحقيق المزيد من البطولات. 

 

وأشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، الفترة الحالية تشهد تحقيق العديد والعديد من الانتصارات وهو ما يؤكد أن الخطة التي تم وضعها في السنوات الأخيرة تجني بثمارها في ، وذلك في ظل الاهتمام والدعم غير المحدود من الدولة المصرية بالرياضة وتوفير إمكانيات لم تتوفر من قبل وهو ما نتج عنه إنجازات تتحقق باستمرار ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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