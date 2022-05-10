شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف اجتماعاته لإعلان موقف النادى من قرار إقامة نهائى أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مجلس إدارة النادى الأهلى سلسلة اجتماعاته لبحث موقف النادى من قرار الاتحاد الأفريقى كاف باستضافة ملعب محمد الخامس لنهائى دورى أبطال أفريقيا، على الرغم من اقتراب الوداد البيضاوى المغربى من التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز فى ذهاب الدور نصف النهائى على بترو أتليتكو فى عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اقترب الأهلى حامل اللقب فى آخر نسختين من بلوغ نهائى دورى أبطال أفريقيا للسنة الثالثة على التوالى، بعد فوزه فى ذهاب نصف النهائى على وفاق سطيف الجزائرى برباعية دون رد.

ويتوقع أن يكون منافس الأهلى، حال تأكد تأهله، هو الوداد البيضاوى المغربى، الذى انتصر خارج أرضه على بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 3-1 فى ذهاب نصف النهائى.

الأهلى يبحث عن التتويج الثالث على التوالى بدورى الأبطال نهائى دورى أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يقام أواخر شهر مايو بين المتأهل من مواجهتى الأهلى أمام وفاق سطيف الجزائرى، والوداد المغربى ضد بترو أتلتيكو الأنجولى، فى نصف النهائى.

وكان كاف قرر إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين من مباراة واحدة حاسمة، بدلا من نظام الذهاب والإياب، وفاز الأهلي المصري باللقبين، حيث تفوق على غريمه المحلي الزمالك في نهائي 2020 الذي أقيم بالقاهرة، بينما انتصر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي 2021 الذي أقيم بالمغرب، فهل ستكون لبطل مصر الكلمة العليا وتحقيق العلامة الكاملة فى نهائى المباراة الواحدة حال تأهله على حساب وفاق سطيف.

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.

ويمتلك فريق الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فرصة قوية لتسجيل رقم قياسى جديد فى تاريخه الأفريقى بالوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، وذلك حال نجاحه فى تجاوز عقبة وفاق سطيف بطل الجزائر وعزز الأهلي من رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق.

وحافظ الأحمر على تواجده فى نصف النهائى فى آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله فى نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022. وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.

أول فريق يفوز بدورى الأبطال الأفريقى 3 مرات متتالية

ويفصل الأهلى عن تحقيق النجمة الأفريقية رقم 11 فى تاريخه والثالثة على التوالى 3 مباريات فقط، هى مباراتا نصف النهائي ضد وفاق سطيف، ومن بعدها المباراة النهائية التي ستحدد هوية بطل النسخة الجديدة من دوري الأبطال.

وحال تتويج الأهلي بلقب أفريقيا في نسختها الحالية سيكون حقق اللقب ثلاث مرات متتالية وهو أول فريق في تاريخ القارة السمراء يحقق اللقب 3 مرات متتالية، بعدما سبق وحققها مرتين على التوالي في 3 مناسبات عامي 2005 و2006 ، و2012 و2013 ، و2020 و2021.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن بنسة 2020 قبل أن يفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي نسخة 2021.