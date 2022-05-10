شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر حيثيات عقوبات فيفا قبل تصعيد ملف مباراة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو اتحاد الكرة وصول حيثيات قرارات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الخاصة بعقوبات مباراة منتخب مصر والسنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، من أجل تصعيد الملف المصرى إلى المحكمة الرياضية الدولية.

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة فى الاستفادة من الحيثيات من أجل تغليظ العقوبة، على أمل صدور قرار بإعادة المباراة، وأدانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الاتحاد السنغالى لكرة القدم، بعدما أثبتت التحقيقات فشل الجانب السنغالى في تنفيذ قواعد السلامة، وحفظ القانون والنظام في الملعب، واقتحام الملعب، وإلقاء أشياء وإضاءة الألعاب النارية، واستخدام مؤشرات الليزر، ورسائل غير مناسبة للأحداث الرياضية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معاقبة الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الموقع الرسمي إن لجنة الانضباط قررت معاقبة منتخب السنغال بإقامة مباراة واحدة بدون حضور الجماهير فضلاً عن 175 ألف فرنك سويسري غرامة.

كان اتحاد الكرة وتقدم اتحاد الكرة بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفية كما قام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة فى ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين وهو ما تناقلته الصحف والمواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك.