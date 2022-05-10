شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من التضارب فى الوسط الكروى حول حقيقة وفاة محمد أبو السعود رئيس الاسماعيلى الأسبق، حيث أكدت نانسى القاضى عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى وفاة محمد أبو السعود رئيس النادى الاسماعيلى الأسبق بعد صراع مع المرض. (تحديث)

فيما كتبت المذيعة لميس سلامة نجلة شقيقة محمد أبو السعود عبر حسابها على فيس بوك :"ليه كدة يا جماعة ليه كل المواقع اللي كاتبة خبر كاذب ليه ؟ احنا أهله لسة متبلغناش بأي خبر ومتواجدين في المستشفي..أرجوكم ادعوله ..العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الاسماعيلي الاسبق لسة في المستشفي أرجوكم متقهروناش ادعوله يمكن يكون فيه أمل".

وتولى محمد أبو السعود رئاسة نادي الإسماعيلي في الفترة من 2012 إلى 2016، وذلك عندما خلف رأفت عبد العظيم في رئاسة النادي قبل أن يرحل عن الدراويش ليتولى إبراهيم عثمان رئاسة نادي الإسماعيلي في عام 2016.