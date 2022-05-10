شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى فى رحلة الجزائر لمواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الخماسى حسام حسن وصلاح محسن وبدر بانون وعمار حمدى وأكرم توفيق غياباً عن قائمة الأهلى، المتجهة للجزائر لمواجهة وفاق سطيف بإياب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وخلت قائمة الأهلى من أصحاب الإصابات الطويلة، حيث يغيب الثنائى عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب قطع فى الرباط الصليبى بينما يغيب بدر بانون بسبب مضاعفات فيروس كورونا، بينما يغيب حسام حسن وصلاح محسن لأسباب فنية.

وعاد الثنائى عمرو السولية ومحمد عبد المنعم لاعبا الأهلى لقائمة المارد الأحمر بعد غيابهم عن مواجهة الذهاب بسبب الإصابة.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، قائمة فريقه المسافرة إلى الجزائر عصر اليوم استعدادا لمباراة وفاق سطيف، المقرر لها مساء السبت المقبل فى إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.