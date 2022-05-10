شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى فى رحلة الجزائر لمواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل الخماسى حسام حسن وصلاح محسن وبدر بانون وعمار حمدى وأكرم توفيق غياباً عن قائمة الأهلى، المتجهة للجزائر لمواجهة وفاق سطيف بإياب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وخلت قائمة الأهلى من أصحاب الإصابات الطويلة، حيث يغيب الثنائى عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب قطع فى الرباط الصليبى بينما يغيب بدر بانون بسبب مضاعفات فيروس كورونا، بينما يغيب حسام حسن وصلاح محسن لأسباب فنية.
وعاد الثنائى عمرو السولية ومحمد عبد المنعم لاعبا الأهلى لقائمة المارد الأحمر بعد غيابهم عن مواجهة الذهاب بسبب الإصابة.
وجاءت القائمة كالتالى.. محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شويير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف واحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو واحمد عبدالقادر وعمرو السولية.
وفاز الأهلى على وفاق سطيف فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا برباعية نظيفة أمام وفاق سطيف خلال المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى والسلام.