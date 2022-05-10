شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يخوض رحلة علاجية جديدة ويطلب الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى عن سفره فى رحلة علاجية جديدة، حيث نشر صورته برفقة وكيله أحمد يحيى عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا "لرحلتي العلاجية ادعوا لى".

وحرص مؤمن زكريا على دعم الأهلى أمام ‏وفاق سطيف الجزائرى، فى اللقاء الذى أقيم باستاد ‏الأهلى والسلام ‏فى ذهاب دور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا وانتهى بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد، وجلس مؤمن على دكة البدلاء لمؤازرة زملائه، كما حرص لاعبو الفريق الذين خرجوا من القائمة على التواجد فى ملعب المباراة لدعم الفريق.‏





مؤمن زكريا واحد من أذكى لاعبى الكرة المصرية، وقادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة.

لعب مؤمن زكريا المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

وقاريا لعب مع الفرق الثلاثة 51 مباراة قارية سجل خلالها 9 أهداف ليصل إجمالى مبارياته الرسمية إلى 280 مباراة سجل خلالها 65 هدفا.

كما شارك فى 12 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وانضم لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه 14 مباراة وسجل 5 أهداف.