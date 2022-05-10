شكرا لقرائتكم خبر عن زينة عامر وملك إسماعيل تصعدان للدور قبل النهائى بكأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت زينة عامر وملك إسماعيل لاعبتا المنتخب الوطنى للخماسى الحديث للدور قبل النهائى ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمدينة "ألبينا" البلغارية خلال الفترة من 10 حتى 15 مايو الجارى.

وجاءت زينة عامر فى المركز الثالث عشر برصيد 1407 نقاط بالمجموعة الأولى، فيما حققت ملك خالد المركز السادس عشر في المجموعة الثانية برصيد 1027.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ15 الأوائل في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 6 لاعبات من الترتيب العام وهو ما ساعد في تأهل ملك خالد إلى قبل النهائي.

ويشارك المنتخب المصري بكأس العالم في بلغاريا ببعثة مكونة من 8 لاعبين ولاعبات وهم إسلام حامد وأحمد اشرف ومهند طارق ومحمد الجندي وهايدي عادل وملك خالد وزينة عامر ونورين بولس، بالإضافة إلى يوسف حمدي إداري البعثة وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل مدربا السلاح وخالد السنباطي مدرب الفروسية ودكتور محسن حسني أخصائي الفيزوثيرابي وتشخيص الإصابات ويرأس البعثة عوض سامي عضو مجلس الإدارة.