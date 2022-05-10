شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يوافق على تعديل عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك على تعديل عقده مع النادى، والذى يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل نهاية الموسم الحالى دون موافقة الزمالك، وهى الأزمة التى سيطرت على العلاقة بين اللاعب والنادى خلال الفترة الماضية.

ووعد والد زيزو ووكيل أعماله إدارة النادى بعقد جلسة خلال الفترة المقبلة لتعديل العقد والوصول لصيغة اتفاق بين إدارة النادى واللاعب حال تمسكه بالاحتراف فى الخليج، وفقا للعروض التى تلقاها مؤخرا، لكن ستكون الموافقة على احترافه عن طريق الزمالك.

من ناحية أخرى وضع البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يده على بعض نقاط القوة فى فريق إنبى قبل مواجهة الفريقين المقرر لها اليوم، والتى جاء أبرزها سرعة لاعبى الوسط والهجوم وخاصة جون ايبوكا.

وطلب فيريرا من المدافعين عدم ترك مساحات لايبوكا مع الضغط الدائم عليه لأنه يجيد إحراز الأهداف من أنصاف الفرص، كما طلب فيريرا نقل الكرة من الدفاع للهجوم بسرعة وعدم نقل الكرات كثيرا في المنطقة الدفاعية ووسط ملعب الزمالك خوفا من الأخطاء الدفاعية التي تسببت في احراز المنافسين أهدافا في مرمي الزمالك في المباريات الماضية.

ويستضيف فريق الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم، نظيره إنبى باستاد القاهرة بالجولة الثامنة عشرة للدورى، ويسعى فيها أصحاب الرداء الأبيض لمواصلة الانتصارات من أجل التمسك بالقمة والضغط على غريمه التقليدى الأهلى المشغول حاليا بمواجهاته الأفريقية بالدور نصف النهائي من دورى أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائرى.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بقائمة تضم كل من :

محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمى.

فى الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.

فى الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبد الله.

فى الهجوم: سيف الجزيري وعمر السعيد.