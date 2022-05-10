شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطير إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لمواجهة وفاق سطيف فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الشركة الوطنية مصرللطيران منذ قليل بتسيير رحلة خاصة رقم MS3200، من طراز البوينج 800-B737، والمتجهة إلى الجزائر، وعلي متنها فريق النادى الأهلى، الذى سيواجه الفريق الجزائري (وفاق سطيف)، فى النصف النهائي لبطولة دورى أبطال إفريقيا، على أن تقام المباراة يوم السبت المقبل.

هذا وتتمنى مصرللطيران للنادى الأهلى الفوز فى المباراة، والتأهل لدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.