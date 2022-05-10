شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: الإسماعيلى يحتاج للتكاتف للخروج من عنق الزجاجة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى أن اللاعبين يستحقون الثناء والإشادة لما يقدمونه من جهود وإصرار وتحدٍ فى الملعب وأراه من أسباب الانتصار فى مواجهة المصرى البورسعيدى مؤخرًا.

وأضاف، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "الموقف لايزال صعباً ويحتاج بكل تأكيد للتكاتف والجميع يكون على قلب رجل واحد سعياً للخروج من عنق الزجاجة فى أسرع وقت، وسيعقبها تحسن وتطور تدريجى فى أداء عناصر الفريق".

وواصل المدفعجى "بالتأكيد هناك أخطاء فنية ظهرت مؤخرًا سنعمل على علاجها لتجنب تكرارها فى المباريات المقبلة، وأعلم بحجم الضغوط على اللاعبين ودائماً ما يكون لها تأثير سلبى".

وتابع مدرب الإسماعيلى "بدأت فى وضع نظام صارم لجميع أعضاء الفريق من أجل الظهور بشكل يليق بحجم وقيمة قلعة الدراويش".