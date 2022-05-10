شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك وإنبى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الزمالك مع إنبى على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

س : ما موقف الزمالك وإنبى فى جدول الدورى؟

ج: يحتل الزمالك صدارة أندية الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا، بينما يحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثمانية وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك وإنبى ؟

ج: التقى الزمالك وإنبى فى 34 مباراة قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 47 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

س: ما نتائج حلمى طولان مدرب إنبى أمام الزمالك ؟

ج: واجه حلمى طولان المدير الفنى لإنبى ناديه الزمالك فى 24 مباراة من قبل فى مسابقة الدورى، بدءًا من موسم 2002 / 2003، حقق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة فى 13 مباراة.

س: ما القيمة التسويقية للزمالك وإنبى ؟

ج: تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق انبى 5.28 مليون يورو.

س: ماذا فعل الزمالك وإنبى فى آخر ظهور بالدورى ؟

ج: يسعى "الفارس الأبيض" إلى مواصلة الانتصارات بعد فوزه القاتل (2-1) على إيسترن كومباني في الثواني الأخيرة من المواجهة الماضية، ولا يريد الزمالك فقدان أي نقطة تعرقل طموحاته في الحفاظ على لقب الدوري المصري الذي حققه الفريق العام الماضى، على الجانب الآخر، يبحث إنبي عن تحسين موقفه في جدول الترتيب، والارتقاء إلى مراكز متقدمة، وقد تعادل "الفريق البترولي" في مباراته الماضية أمام ضيفه البنك الأهلي (2-2).

س: ما موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الزمالك وإنبى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبى ؟

ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال التونسى حمزة المثلوثى ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء واحمد فتوح وفى الوسط طارق حامد ومحمد أشرف روقا واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى وفى الهجوم عمر السعيد.

س: ما التشكيل المتوقع لإنبى أمام الزمالك ؟

ج: من المتوقع أن يخوض إنبى مباراة الزمالك بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: إبراهيم يحيى – محمد حامد – إبراهيم القاضي،خط الوسط: علي فوزي – مصطفى دويدار – مؤمن راضي – أحمد العجوز – محمد النحاس – مصطفى شلبي،خط الهجوم: جون ايبوكا.