كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والاتحاد فى نهائى دورى السلة

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق، بعد قليل، الجولة الثانية من نهائى دورى سوبر كرة السلة بين الأهلى والاتحاد السكندرى، على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجولة الثانية من مباريات النهائى فى التاسعة من مساء اليوم، على أن تقام باقى المباريات أيام 10 و12 و14 و16 مايو الجارى.

المدير الفنى وأبرز اللاعبين

يقود الأهلى الإسبانى أوجستى بوش المدير الفنى، وحقق مع الفريق بطولة دورى المرتبط وبطولة القاهرة والسوبر والكأس، وفى المقابل يتولى تدريب الاتحاد المخضرم أحمد مرعى.

ومن أبرز لاعبى الأهلى سيف سمير ، عمر طارق، عمرو الجندى ، مودى الجارحى ، تومسون ، محمد أبو النصر ، عمرو زهران ، أحمد إسماعيل ، عبد الله ناصر ، بالإضافة إلى إيهاب أمين، ويضم الاتحاد كوكبة من النجوم مثل هيثم كمال ، يوسف شوشة ، إسماعيل احمد، رامى إبراهيم .

حكام المباراة

استقرت لجنة الحكام على إدارة البوسني أديمير زورابوفيتش والصربي ألكسندر جليسيتش اللقاء للمباراة الثانية على التوالي، ويساندهما الحكم الدولي المصري عمرو أبو علو.

نتيجة الجولة الأولى بين الأهلى والاتحاد

فاز فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86، وشهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتم اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر.

حضور الجماهير

تقام المباريات بدون حضور جماهيرى تنفيذا لقرار لجنة المسابقات، كما أن الاجتماع الأمنى للمباراة أسفر عن عدم السماح بأي تواجد جماهيري في المباراة المرتقبة ، وحدد الاتحاد 20 فردا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بجانب 10 أفراد من اللجان الفنية الخاصة بالاتحاد، فيما سمح بتواجد 15 فردا من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ومثلهم من مجلس إدارة النادى الأهلى، وشملت القرارات الصادرة عن الاجتماع الأمني تواجد 30 فردا فقط من كل فريق في المباراة، بما فى ذلك اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى.