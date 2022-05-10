شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلى المتجهة للجزائر لمواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، قائمة فريقه المسافرة إلى الجزائر عصر اليوم استعدادا لمباراة وفاق سطيف، المقرر لها مساء السبت المقبل فى إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالى.. محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شويير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف واحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو واحمد عبدالقادر وعمرو السولية.

وفاز الأهلى على وفاق سطيف فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا برباعية نظيفة أمام وفاق سطيف خلال المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى و السلام.