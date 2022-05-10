شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد توافد بعثة الأهلى على مطار القاهرة للسفر إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانبا من وصول فريقها لمطار القاهرة، استعداداً للسفر للجزائر لمواجهة وفاق سطيف بإياب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وخاض لاعبو الأهلى تدريبات بدنية واستشفائية فى بداية المران الجماعى للفريق الذى أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة العودة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف بطل الجزائر والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأدى لاعبو الأهلى تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، وفى ختام مران الأهلى قام بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، بإجراء تقسيمة قوية بين ثلاثة فرق ظهر خلالها جميع اللاعبين فى حالة بدنية وفنية مميزة.