شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الأولمبى أحمد الجندى يغادر ألمانيا الأسبوع المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد الجندى لاعب منتخب مصر الخماسى الحديث وصاحب فضية أولمبياد طوكيو إلى القاهرة الأسبوع المقبل، قادماً من ألمانيا بعد خضوعه لعملية جراحية الكتف بأحد المستشفيات هناك.

وكان أحمد الجندى قد نشر على صفحته الشخصية، بعض تفاصيل الإصابة "فيى مثل هذا الوقت تقريبًا من العام الماضى وقبل أشهر من انطلاق دور الألعاب الأوليمبية، خلعت كتفى… خلال ذلك الوقت، أصبحت فكرة تفويت الألعاب أمرًا لا مفر منه".

وأضاف الجندى "لجأنا أنا ومدربى إلى تدريب القوة للحفاظ على استقرار كتفى بدرجة كافية حتى انتهاء المباريات، منذ نحو شهر، خلعت كتفي للمرة الثانية ولم يعد تأخير التدخل الجراحى أمرًا ممكنًا".

جدير بالذكر أن أحمد الجندي قد توج بفضية أولمبياد طوكيو، وذلك بعد حصوله على المركز الثاني برصيد 1477 نقطة، ليحقق أول ميدالية فى تاريخ الخماسى الحديث لمصر والعرب وأفريقيا فى دورات الألعاب الأولمبية.