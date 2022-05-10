مدرب ليفربول يعلق على أنباء انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يعتقد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن انتقال المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي من شأنه أن يرفع سوق الانتقالات إلى "مستوى آخر كليا".



وذكرت مصادر عدة أمس الاثنين، أن "السيتي" توصل إلى اتفاق يقضي بانتقال هالاند من دورتموند وسيوقع عقدا لمدة خمسة مواسم سيتقاضى بموجبه المهاجم النرويجي مبلغا قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، على أن يدفع "السيتي" لدورتموند البند الجزائي في عقد هالاند وقدره 64 مليون جنيه إسترليني مقابل الصفقة.

وأشارت الصحافة الإنجليزية الى أنه مع الأخذ بالاعتبار العمولات المدفوعة للوكلاء والراتب السنوي الموعود للاعب على مدى خمسة أعوام من العقد، وهو حوالي 25 مليون يورو سنويا، فإن التكلفة الإجمالية للصفقة ستكون أكثر من 250 مليون يورو.

وقال كلوب في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس": "أرى أننا نتحدث بما فيه الكفاية عن هذه الصفقة. أعلم أن هناك الكثير من الحديث عن المال، لكن هذا الانتقال سيأخذ (السوق) إلى مستوى آخر كليا".

وتابع "إذا ذهب إرلينغ هالاند إليهم، فلن يؤدي ذلك بالتأكيد إلى إضعافهم".

وللمفارقة، سبق لوالد هالاند، آلف إينغه، أن لعب في صفوف مانشستر سيتي بين 2000 و2003، وخاض معه 38 مباراة على مدى ثلاثة أعوام.

ويعتبر هالاند (21 عاما)، من أبرز المهاجمين في عالم كرة القدم حاليا، حيث سجل 85 هدفا في 88 مباراة دافع فيها عن ألوان دورتموند في مختلف المسابقات منذ انتقاله إليه في يناير 2020 في سوق الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورغ النمساوي.

ولا يضم "السيتي" في صفوفه حاليا مهاجما صريحا باستثناء البرازيلي غابريال جيزوس، علما بأن مدربه الإسباني بيب غوارديولا يلعب معظم الأوقات من دون مهاجم صريح.

وكان "السيتي" حاول الحصول على خدمات هداف توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كين الموسم الماضي من دون أن يتوصل إلى اتفاق مع النادي الذي يقع في شمال لندن.