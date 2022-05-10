موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم في الدوري.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره إنبي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على باستاد القاهرة، في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يأتي إنبي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بفوزه على إيسترن كومباني 2-1، في الجولة الماضية.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المقرر أن يبدأ فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، مباراة اليوم، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أبو الفتوح – محمود الونش- محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف روقا "إسلام جابر"- أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - أحمد سيد زيزو .

خط الهجوم: عمر السعيد.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ON TIME SPORTs بشكل حصري.