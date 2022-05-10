موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف أستون فيلا، نظيره ليفربول، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فيلا بارك، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله مع توتنهام 1-1 في الجولة الماضية.

ويحتل السيتي المركز الأول بـ 86 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق 3 نقاط.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول:

سيبدأ يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كايتا، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح، ساديو ماني، جوتا.

تشكيل أستون فيلا المتوقع:

مارتينيز

ماثيو كاش - كونسا - تايرون مينجز - لوكا ديني

جون ماكجين - كالوم تشامبرس - دوجلاس لويز

إميليانو بوينديا

داني إنجز - أولي واتكينز

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 1، بتعليق: أحمد الطيب.