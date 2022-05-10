شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات المبارزة يشاركن فى كأس العالم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة سيدات ببطولة كأس العالم، والتي تستضيفها مدينة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 حتى 15 مايو الجاري.

وضمت قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كل من نادرين إيهاب وشيرويت جابر ومنه الله هاني وآيه شريف ولمى حزين.

ويشارك في منافسات الفردي 186 لاعبة، كما يشارك في منافسات الفرق 26 دولة.

وتنطلق يوم الجمعة فاعليات اليوم الأول بمنافسات الفردي والتي تستمر حتى يوم السبت الموافق 14 مايو، على أن تقام منافسات الفرق يوم الأحد الموافق 15 مايو بدايةً من دور ال 32 حتى النهائي.

وتستهل لاعبات منتخب مصر مشوارهم في البطولة يوم الجمعة بداية من دور المجموعات والمقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة.