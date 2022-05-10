شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتراجع عن صرف المستحقات المُجمدة بعد التعادل مع إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، عن صرف مستحقات اللاعبين والتي تم تجميدها في وقت سابق بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري العام، وذلك بعد تعادل المقاولون مع إيسترن كومباني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الجولة 18 بالدوري العام.

وكان محسن صلاح، قد وعد لاعبي المقاولون، بصرف المستحقات التي تم تجميدها في حالة الفوز على إيسترن كومباني ومواصلة العروض الجيدة لانتشال الفريق من المراكز المتأخرة بجدول الدوري والابتعاد عن صراع الهبوط، إلا أن التعادل مع إيسترن كومباني حال دون ذلك.

من ناحية أخرى جدد مجلس إدارة المقاولون العرب، ثقته في محمد عودة المدير الفني للفريق، رغم التعادل الأخير، ويستعد المقاولون لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والذي يقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 17 نقطة، حصدها المقاولون بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً أخر.