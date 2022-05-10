شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى يا جدع.. أنس أسامة يستنكر أخبار تحديد مصيره مع سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك من الاخبار التي يتم تداولها عن موقفه مع النادى من حيث الاستمرار أو الرحيل عن الفريق .

ونشر أنس عبر قصته بموقع تبادل الصور انستجرام صورة للزعيم عادل إمام مع الأفيه المشهور " إزاى يا جدع " وكتب على الصورة وأنا قاعد أقرأ الأخبار الجديدة عنى : " كمية طخ بتحصل اليومين دول من ناس مش مهم عندها غير السبق الصحفى من غير أي تقصى للحقائق وكل واحد لازم يزود حتة من عنده "

وشهدت الساعات الماضية شائعات عن توقيع أنس أسامة لاعب الزمالك لنادى الاتحاد السكندرى ، على أن ينتقل لهم بعد بطولة الدورى ، وهو ما نفاه اللاعب بانه لم يحسم موقفه حتى الان .

يذكر أن الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا لكرة السلة و التي تقام مايو الجارى برواندا .