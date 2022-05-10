شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم بطيشة معلقاً على مباراة الزمالك وانبى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره إنبى على ستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الزمالك وإنبى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية مع الكابتن تامر صقر وضيوف الاستوديو الكابتن ( فاروق جعفر ) والكابتن ( حازم امام ) والكابتن ( محمد فضل ) والفقرة التحكيمية مع الكابتن ( احمد الشناوي ) وتعليق ( حاتم بطيشة ).

واستغل الفارس الأبيض، حامل اللقب، تعثر منافسه التقليدي الأهلي فى الجولة الـ17 ليبتعد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفوز جديد.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة، والذى لعب 3 مباريات أقل.

سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة فى الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.