شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق المشروع القومى لتطوير الأداء الإدارى للتأهيل لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اطلاق المشروع القومي لتطوير الأداء الإداري للتأهيل لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب، والذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب، من خلال الدورة الاولي والتي يتم تنفيذها علي مدار 3 أيام، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بمشاركة 100 عضو مجلس ادارة من أعضاء 13 مركز شباب من محافظة القليوبية، والمدرجة بمبادرة "حياة كريمة".

أكد الدكتور أشرف صبحى إلي أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من كبري المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتطوير الريف المصرى، مشيراً إلي أن المبادرة أحدثت نقلة نوعية في تطوير البنية التحية للقري بالمحافظات، ومن بينها مراكز الشباب.

أشار "صبحي" إلي أن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر يعمل علي تطوير أداء برامج وأنشطة مراكز الشباب، واستثمار طاقات الشباب داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع المحافظات، وفي ضوء تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لأعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو الداعم لكل أنشطة الاتحاد، مشيراً الي أن الاتحاد العام يعمل علي تنفيذ استراتيجية لخدمة وتطوير مراكز شباب مصر، تماشياً مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة والتي حققت طفرة اقتصادية كبيرة لخدمة هذا القطاع الهام.

لفت " العزازي" إلي أن الاتحاد نفذ العديد من الأنشطة خلال الفترة الماضية ومنها برنامج" اجازتك في مراكز الشباب" بمشاركة ٥٠الف شاب وفتاة، ومسابقة "أجمل صورة في مراكز الشباب" لاختيار أفضل 30 صورة، بجانب مشاركة 1.2 مليون شاب وفتاة في المسابقة الرمضانية "احنا معاك".

حضر حفل الإطلاق كل من اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، الدكتور محمد عبد القادر، مساعد الوزير لمراكز الشباب، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتور محمد القوصي معاون الوزير لمراكز الشباب، وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بالإضافة إلي أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.



إطلاق المشروع القومى لتطوير الأداء الإدارى للتأهيل لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب (9)



إطلاق المشروع القومى لتطوير الأداء الإدارى للتأهيل لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب (10)



إطلاق المشروع القومى لتطوير الأداء الإدارى للتأهيل لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب (11)



إطلاق المشروع القومى لتطوير الأداء الإدارى للتأهيل لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب (1)



إطلاق المشروع القومى لتطوير الأداء الإدارى للتأهيل لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب (2)



إطلاق المشروع القومى لتطوير الأداء الإدارى للتأهيل لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب (3)



إطلاق المشروع القومى لتطوير الأداء الإدارى للتأهيل لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب (4)



إطلاق المشروع القومى لتطوير الأداء الإدارى للتأهيل لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب (5)



إطلاق المشروع القومى لتطوير الأداء الإدارى للتأهيل لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب (6)



إطلاق المشروع القومى لتطوير الأداء الإدارى للتأهيل لعضوية مجالس إدارات مراكز الشباب (7)