شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلى القادمة فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه غدا الأربعاء ، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره بوسكو الإيفوارى فى إطار بطولة أفريقيا للكؤوس المقامة بالنيجر ى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة فى ثانى مواجهاته بالمنافسة .

و نجح الأهلى فى الفوز على كيركوس الأثيوبى بنتيجة 48 / 19 منذ الثلاثاء فى أول مواجهاته بالبطولة فى المباراة التى شهدت تتويج محمود نعمان بجائزة أفضل لاعب .

وفي آخر مباريات دوري المجموعات يواجه الأهلي فريق فاب الكاميروني يوم 13 مايو في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتسلح الأهلى فى هذه البطولة بحصد لقب السوبر الأفريقى الثانى فى تاريخه على حساب الفريق الأبيض ومصالحة الجماهير فى ظل خسارة جميع الألقاب المحلية هذا الموسم.

‎وتوج «رجال يد الأهلي» ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.