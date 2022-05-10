شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تعود إلى الملعب الزجاجى بمنافسات بطولة العالم بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الظهور في الملعب الزجاجي من جديد بعد غياب، في الثالث عشر من شهر مايو الجاري حيث تنطلق بطولة العالم للاسكواش، والتي يستضيفها متحف الحضارات للمرة الأولى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 550 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهي أكبر قيمة مادية في تاريخ البطولة.

وكانت نور الشربيني قد غابت عن المشاركة في بطولات الاسكواش قبل فترة بسبب الإصابة التي عانت منها وحرمتها من المنافسة على استعادة صدارة التصنيف العالمي الذي تهيمن عليه الآن البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة.

وتستهل نور الشربيني منافسات بطولة العالم بمواجهة الإسبانية كرستينا جوميز، حيث تسعى الشربيني إلى الدفاع عن اللقب الذي تحمله عن أخر 4 نسخ من البطولة.

كما تشهد بطولة العالم أيضاً عودة البطلة المصرية نور الطيب، بعدما غابت عن نسخة العام الماضي بسبب ارتباطها بظروف أسرية.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر مايو الجاري، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثاني على التوالي منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهرا متتاليا منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي، إلا أن نور الشريني غابت عن المشاركة مؤخرا فى البطولات بسبب إصابتها.

واستقرت نور الشربيني في المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت سلمى هاني، وحافظت روان العربي على تواجدها في التصنيف الثامن.