شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى:: خسرنا الثلاثية الأفريقية بفعل فاعل فى 2007..ولن نتنازل عن الانجاز هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفزت الصفحة الرسمية لقناة النادى الاهلى عبر تويتر لاعبيها للتتويج باللقب الافريقى الثالث على التوالى رغم كل الصعوبات مشددة على ضرورة عدم تكرار سيناريوم موسم 2007 حينما فقد الفريق الاحمر فرصة التتويج باللقب الثالث فى المباراة النهائية أمام النجم الساحلى بعد أخطاء الحكم المغربى عبد الرحيم العرجون.

وكتبت الصفحة الرسمية لقناة النادى الاهلى عبر تويتر :"في 2007 حرمنا من الثلاثية بفعل فاعل .. هذه المرة لن نتنازل عن تحقيق ما لم يستطع فريق آخر تحقيقه، يلا يا أهلي ".

وسيجرى نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الإثنين 30 مايو الجاري، على أرضية ملعب محمد الخامس، في مدينة الدار البيضاء.

واقترب النادي الأهلي من التأهل إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في ذهاب نصف النهائي، وكذلك الوداد المغربي الذي فاز خارج أرضه بثلاثة أهداف على بترو أتلتيكو.