شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يفاضل بين محمد شحاتة وعصام ثروت لحراسة عرين المصري أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني، بين الثنائي، محمد شحاتة وعصام ثروت، لحراسة عرين الفريق البورسعيدي في اللقاء المرتقب أمام غزل المحلة، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه محمد شحاتة في اللقاء الماضي أمام الاسماعيلي رغم الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويغيب أحمد مسعود حارس مرمى المصري، عن مباراة فريقه مع غزل المحلة بسبب أزمته الأخيرة والتي تسببت في إيقافه وغيابه عن المعسكر.

ويعكف الجهاز الفني لفريق المصري على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص السهلة التى ظهرت الفترة الأخيرة بين لاعبي الفريق البورسعيدي، وذلك قبل اللقاء القادم أمام غزل المحلة فى الجولة 18 بالدوري العام.

وشدد الشعباني على ضرورة استغلال الفرص التى تتاح أمام المرمى، خاصة أن فريق غزل المحلة يجيد الدفاع بشكل منظم، وذلك حتى لا تتكرر سيناريوهات المباريات الثلاثة الماضية التي خسرها المصري بالدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة فى الرابعة عصر غد، الأربعاء ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 16 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات وخسر المصري 5 مباريات أخرى، من ضمنها أخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصري 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.