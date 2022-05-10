شكرا لقرائتكم خبر عن "ارتباط مهم" وراء غياب حازم امام عن مؤتمر تقديم إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، حالة الجدل بسبب غيابه عن مؤتمر تقديم إيهاب جلال مديراً فنياً للمنتخب الوطني ، رغم حضوره الجلسة التي عقدها المجلس مع إيهاب جلال قبل المؤتمر لتوقيع عقود القيادة الفنية للفراعنة .

وكشف حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية ، عن سبب غيابه عن المؤتمر ، قائلاً : "اعتذرت عن عدم حضور مؤتمر تقديم إيهاب جلال لأنه كان لدي ارتباط مهم وكان يجب أن أغادر".

وأكمل: "كانت نقطة الخلاف في البداية هو رغبتنا أنا ومحمد بركات في تعيين مدير فني أجنبي، لكن كل الدعم لإيهاب جلال والجهاز الفني".

وتابع حازم إمام قائلا: "مصر كلها خلف إيهاب جلال، سيتواجد مع منتخب مصر لمدة عامين، وأتمنى له كل التوفيق، وعلى الإعلام مساندته من أجل تحقيق النجاح".