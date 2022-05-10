شكرا لقرائتكم خبر عن "ارتباط مهم" وراء غياب حازم امام عن مؤتمر تقديم إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهي حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، حالة الجدل بسبب غيابه عن مؤتمر تقديم إيهاب جلال مديراً فنياً للمنتخب الوطني ، رغم حضوره الجلسة التي عقدها المجلس مع إيهاب جلال قبل المؤتمر لتوقيع عقود القيادة الفنية للفراعنة .
وكشف حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية ، عن سبب غيابه عن المؤتمر ، قائلاً : "اعتذرت عن عدم حضور مؤتمر تقديم إيهاب جلال لأنه كان لدي ارتباط مهم وكان يجب أن أغادر".
وأكمل: "كانت نقطة الخلاف في البداية هو رغبتنا أنا ومحمد بركات في تعيين مدير فني أجنبي، لكن كل الدعم لإيهاب جلال والجهاز الفني".
وتابع حازم إمام قائلا: "مصر كلها خلف إيهاب جلال، سيتواجد مع منتخب مصر لمدة عامين، وأتمنى له كل التوفيق، وعلى الإعلام مساندته من أجل تحقيق النجاح".
ينطلق أول معسكر لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال فى 30 مايو الجارى لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا، وبدأ جلال التواصل مع اتحاد الكرة لتحديد أسماء اللاعبين المحترفين المنتظر انضمامهم للمنتخب في هذا المعسكر.