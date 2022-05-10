شكرا لقرائتكم خبر عن مهام خاصة لمدافعي الزمالك أمام إنبي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يده علي بعض نقاط القوة في فريق انبي قبل مواجهة الفريقين المقرر لها اليوم، والتي جاء ابرزها سرعة لاعبي الوسط والهجوم وخاصة جون ايبوكا.

وطلب فيريرا من المدافعين عدم ترك مساحات لايبوكا مع الضغط الدائم عليه لانه يجيد احراز الاهدف من انضاف الفرص، كما طلب فيريرا نقل الكرة من الدفاع للهجوم بسرعة وعدم نقل الكرات كثيرا في المنطقة الدفاعية ووسط ملعب الزمالك خوفا من الأخطاء الدفاعية التي تسببت في احراز المنافسين أهدافا في مرمي الزمالك في المباريات الماضية.

ويستضيف فريق الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم، نظيره إنبى باستاد القاهرة بالجولة الثامنة عشرة للدورى، ويسعى فيها أصحاب الرداء الأبيض لمواصلة الانتصارات من أجل التمسك بالقمة والضغط على غريمه التقليدى الأهلى المشغول حاليا بمواجهاته الأفريقية بالدور نصف النهائي من دورى أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائرى.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بقائمة تضم كل من :

محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمى.

فى الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.

فى الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبد الله.

فى الهجوم: سيف الجزيري وعمر السعيد.