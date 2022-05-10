شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع انبى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق إنبى 5.28 مليون يورو

ويحتل الزمالك صدارة أندية الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.



القيمة التسويقية الزمالك وانبى

فيما يحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثمانية وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

ويسعى "الفارس الأبيض" إلى مواصلة الانتصارات بعد فوزه القاتل (2-1) على إيسترن كومباني في الثواني الأخيرة من المواجهة الماضية، ولا يريد الزمالك فقدان أي نقطة تعرقل طموحاته في الحفاظ على لقب الدوري المصري الذي حققه الفريق العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، يبحث إنبي عن تحسين موقفه في جدول الترتيب، والارتقاء إلى مراكز متقدمة، وقد تعادل "الفريق البترولي" في مباراته الماضية أمام ضيفه البنك الأهلي (2-2).