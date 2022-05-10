عبدالحفيظ يجتمع بالجهاز الفنى على هامش مران الأهلى قبل السفر للجزائر

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القاهرة - سامية سيد - اجتمع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلى، بالجهاز الفني للفريق على هامش مران الأهلي الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري.



وناقش عبدالحفيظ خلال الاجتماع بعض الأمور الإدارية والتنظيمية للفريق خلال رحلة الجزائر وكذلك رؤية الجهاز الفني لموعد التدريبات وبرنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.



واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة وفاق سطيف الجزائري.



وقبل انطلاق مران الأهلي حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين والحديث معهم حول ضرورة التركيز في مباراة العودة أمام وفاق سطيف الجزائري؛ لحسم التأهل إلي المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا بغض النظر عن نتيجة مباراة الذهاب.



وكان الأهلي قد فاز برباعية نظيفة على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي والسلام بالقاهرة.



وتغادر بعثة الأهلي بعد ظهر اليوم إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء السبت المقبل.