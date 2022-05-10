شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يصل القاهرة بعد ختام مشاركته في كأس أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى القاهرة، بعد ختام مشاركتها في منافسات بطولة كأس أوروبا للكبار، والتي أقيمت يومي 7 و8 مايو الجاري في البوسنة.

وكان في استقبال بعثة المنتخب في مطار القاهرة كل من، الدكتور عبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق عز الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، وهاني صلاح المدير التنفيذي.

وحصدت بعثة المنتخب الوطني 4 ميداليات بواقع ذهبيتين لكل من، محمد عبد الموجود في منافسات وزن 66 كجم ويسري سامي في منافسات وزن 60 كجم، وبرونزيتين لفرح شرف في وزن +78 كجم وعبد الغني عبد الرحمن، في وزن 81 كجم.

واحتل منتخب مصر المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة، متفوقا على عدد من المنتخبات الكبيرة أبرزها فرنسا وبريطانيا وهولندا.

وشهدت البطولة مشاركة 27 دولة بإجمالي 237 لاعب ولاعبة، بواقع 150 لاعبا و87 لاعبة، من بينهم عدد كبير من أبطال وبطلات العالم.

ورغم النجاحات التي حققها المنتخب في البطولة ومشاركة عدد كبير من اللاعبين صغار السن، إلا أن الميدالية التي حققتها فرح شرف تعد هي الأبرز، خاصة وإنها الميدالية الدولية الأولى للجودو النسائي المصري بعد غياب استمر لأكثر من 10 سنوات.

وحرص مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، على تهنئة اتحاد الجودو بالنتائج التي حققها المنتخب خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس أوروبا، مؤكدة أنها خطوة على طريق الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية مؤخرا