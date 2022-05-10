إحصائيات لاعبى الأهلى فى مباراة كيركوس الأثيوبى فى كؤوس اليد

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلى لكرة اليد فى تحقيق الفوز على كيركوس الأثيوبى بنتيجة 48 / 19 فى أول مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى النيجر.

وجاءت إحصائيات لاعبى الأهلى مسجلى الأهداف كالتالى :

مهاب سعيد 8 أهداف .

محمود نعمان 7 أهداف .

أسامة الجزيري 6 أهداف .

أحمد عادل 5 أهداف .

ياسر سيف 5 أهداف .

محمد لاشين 4 أهداف .

أحمد هشام سيسا 3 أهداف .

عبد الرحمن فيصل 3 أهداف .

محسن رمضان 2 .

إسلام حسن 2 .

عمر كاستيلو 2 .

مصطفي خليل 1.

ويتسلح الأهلى فى هذه البطولة بحصد لقب السوبر الأفريقى الثانى فى تاريخه على حساب الفريق الأبيض ومصالحة الجماهير فى ظل خسارة جميع الألقاب المحلية هذا الموسم.

ويخوض الأهلى ثانى مبارياته أمام فريق دون بوسكو الإيفوارى يوم 11 مايو الجارى فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وفى آخر مباريات دورى المجموعات يواجه الأهلى فريق فاب الكاميرونى يوم 13 مايو في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

‎وتوج "رجال يد الأهلى" ببطولة السوبر الأفريقى وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذى حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، فى المباراة التى أقيمت أول الأحد على صالة الجنرال سينى كونتشى بالعاصمة نيامى بالنيجر.