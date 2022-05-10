موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الجولة 18 للدورى الليلة والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره انبى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

واستغل الفارس الأبيض، حامل اللقب، تعثر منافسه التقليدي الأهلي فى الجولة الـ17 ليبتعد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفوز جديد.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة، والذى لعب 3 مباريات أقل.

سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة فى الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.

موعد مباراة الزمالك وانبى فى الدوري الليلة

يستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وانبى فى جدول الدوري

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 16 لقاء، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

ويسعى "الفارس الأبيض" إلى مواصلة الانتصارات بعد فوزه القاتل (2-1) على إيسترن كومباني في الثواني الأخيرة من المواجهة الماضية، ولا يريد الزمالك فقدان أي نقطة تعرقل طموحاته في الحفاظ على لقب الدوري المصري الذي حققه الفريق العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، يبحث إنبي عن تحسين موقفه في جدول الترتيب، والارتقاء إلى مراكز متقدمة، وقد تعادل "الفريق البترولي" في مباراته الماضية أمام ضيفه البنك الأهلي (2-2).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وانبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الزمالك وانبى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.