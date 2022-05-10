شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للكاراتيه يدرج بريميرليج القاهرة فى الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرج مسئولى الاتحاد الدولى للكاراتيه برئاسة أنطونيو سبينيوس ، بطولة الدورى العالمى " بريميرليج " التي ستقام في القاهرة حلال يناير المقبل في الأجندةالدولية للبطولات .

وشهدت الساعات الماضية موافقة الاتحاد الدولى للكاراتيه على استضافة مصر منافسات البريميرليج ، التي ستقام بالقاهرة مطلع العام المقبل، وتم اتخاذ القرار دعما من الاتحاد الدولى لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه على مشاركة الكاراتيه المصرى بقوة فى جميع البطولات الدولية.

ووفقا للاجندة الدولية للبطولات الخاصة بالاتحاد الدولى فإن البطولة ستقام في الفترة من 27 إلى 29 يناير المقبل .

يذكر أن مصر تستضيف منافسات الدورى العالمى A سيرياس ، التي ستقام في الفترة من 9 إلى 12 يونيو المقبل ، بالقاهرة ، و اشترط مسئولي الاتحاد احضار جواز السفر للتسجيل و المشاركة في البطولة .