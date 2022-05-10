الامارات | توسل إلى نيمار من أجل أمه وزوجته.. فكانت هذه النتيجة! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن توسل إلى نيمار من أجل أمه وزوجته.. فكانت هذه النتيجة! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ جيسي مولين حارس مرمى فريق تروا المهاجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان خلال مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي بعدما توسل إليه عدم التسجيل في مرماه في مشهد غريب كشفت عنه صحيفة ليكيب الفرنسية.

وكشف مولين لوسائل الإعلام عن الحوار الذي دار بينه ونيمار أثناء تقدم الأخير لتنفيذ ركلة جزاء، وقال: "خرجت من المرمى للحديث مع نيمار قبل أن يسدد ركلة الجزاء، وقلت له إذا نجحت في التصدي للركلة، سأكون نجما".

وأضاف: "لقد ضحك نيمار، وقلت له من فضلك أخبرني على الأقل بالزاوية التي ستسدد فيها الكرة، هناك أمي وأبي وإخوتي وزوجتي يشاهدون المباراة، وأود أن يفخروا بي".

وتابع: "لقد ضحك نيمار وقال لي، اختر الزاوية وقلت له أخبرني أنت، لكنه لم يلمح بأي شيء، لذا بقيت في منتصف المرمى، وسدد الكرة في الزاوية اليمنى بشكل جيد".

يذكر أن مباراة تروا وباريس سان جيرمان انتهت بالتعادل 2-2.

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