الدوري الإسباني... تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يسعى برشلونة للفوز على سيلتا فيجو في الكامب نو ضمن مباريات الجولة 36 في الدوري الإسباني.



ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطةـ بينما يحتل سيلتا فيجو المركز 11 برصيد 43 نقطة.

ويلتقي الفريقان، مساء الثلاثاء، على ملعب "الكامب نو"، في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وانتهت مواجهة الذهاب في الدور الأول بالتعادل الإيجابي، في مباراة شهدت أهدافا غزيرة وتألق فيها أنسو فاتي قبل أن يغادر للإصابة.

كما تشهد المباراة غياب 6 لاعبين هم جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجينو ديست وسيرجي روبيرتو ونيكو جونزاليس وبيدري جونزاليس.

تبدأ المباراة في الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبوظبي، وتبث على قنوات بي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد سيلتا فيجو

حارس المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: رونالدو أراوخو - إريك جارسيا - داني ألفيس - جوردي ألبا

خط الوسط: دي يونج - جافي - ريكي بوج

خط الهجوم: فيران توريس - عثمان ديمبلي - أوباميانج

التشكيل المتوقع لسيلتا فيجو ضد برشلونة

حارس المرمى: ديتورو

خط الدفاع: كيفن فاسكيز - نيستور أراوخو - جوزيف أيدو - خافي جالان

خط الوسط: فرانكو كيرفي - فران بيلتران - دينيس سواريز - برايس مينديز

خط الهجوم: دييجو أسباس - تياجو جالاردو