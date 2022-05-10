شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية محمد عبد المنعم لموقعة وفاق سطيف الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد عبدالمنعم، مدافع الاهلى في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق وفاق سطيف بطل الجزائر.

وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن عبدالمنعم تعافى من إصابة العضلة الضامة بعد انتهاء برنامجه التأهيلي والعلاجي.



وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب جاهز بدنيا وطبيا لمباراة وفاق سطيف ومشاركته تعود لقرار المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.



واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة وفاق سطيف الجزائري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة بعد ظهر اليوم إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء السبت المقبل.