شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة: البنك الأهلي لن يفرط فى أى لاعب ولقب الدوري بين القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي، أن ناديه لن يفرط في أي لاعب من القوام الأساسي في الفترة المقبلة مهما وصلت قيمة العروض، وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": البنك الأهلي قادر على المنافسة وفي بداية الموسم قمنا بضم ناصر منسي وكان صفقة مميزة والإدارة تسعى للحفاظ على القوام الأساسي وضم لاعبين أقوى وصعب أن نفرط في أي لاعب حتى لو في مبلغ كبير.

أضاف: هناك 3 فرق تفرض سيطرتها على المراكز الثلاثة الأولى وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، وفيوتشر ينافس على حصد المركز الرابع، والمنافسة على منطقة الهبوط قوية، الأهلي تركيزه أكبر في بطولة أفريقيا خاصة أنه وصل إلى المرحلة قبل الأخيرة من البطولة، وبالتالي مستواه في الدوري أقل بكثير من أفريقيا، ولهذا تعادل في أخر مباراتين، لأن الأهلي يسعى خلف لقب قاري.

واصل: الزمالك خرج من أفريقيا فليس أمامه سوى الدوري والكأس في الفترة المقبلة، ويسعى أيضاً للفوز ليتفوق على الأهلي، والمنافسة منحصرة بين الزمالك والأهلي على اللقب، لأن بيراميدز ليس لديه ثبات مستوى رغم إمكانياته الكبيرة.

واختتم: سنواجه الأهلي في اللقاء القادم بعد عودته من الجزائر بـ 3 أيام، والمنافسة قوية جداً.