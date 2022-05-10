شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصطحب عمرو السولية لرحلة الجزائر بعد تحسن حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عمرو السولية، لاعب وسط الاهلى مرانًا منفردًا في «الجيم» ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن السولية يواصل تدريباته التأهيلية؛ للتخلص من آلام العضلة الخلفية وهناك تحسن تدريجي في حالته.

وأشار طبيب الفريق إلى أن السولية سيرافق بعثة الفريق إلى الجزائر؛ لاستكمال برنامجه التأهيلي، نظرا لوجود فرصة كبيرة للحاقه بمباراة العودة أمام وفاق سطيف.

وغاب السولية عن لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري؛ بسبب إصابته بآلام في العضلة الخلفية.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة وفاق سطيف الجزائري.

وتغادر بعثة الأهلي بعد ظهر اليوم إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء السبت المقبل.