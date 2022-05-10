شكرا لقرائتكم خبر عن 2 دورى أبطال وسوبر أفريقى.. كاف يهنئ الإمبراطور حازم إمام بعيد ميلاده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، من خلال حساب بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، نجم الزمالك والمنتخب المصرى السابق الثعلب الصغير حازم إمام، بعيد ميلاده السابع والأربعين الذى يوافق اليوم 10 مايو.

ونشر حساب كاف، عبر تويتر، مجموعة مهارات وأهداف النجم المصرى، خلال مشواره مع الزمالك خلال بطولات أفريقيا، أتبعه بتعليق: "2 دورى أبطال أفريقيا.. 1 كأس السوبر الأفريقي، عيد ميلاد سعيد لنجم الزمالك السابق حازم إمام".

نال حازم إمام خلال مشواره الكروى العديد من الألقاب، حيث حصل على لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003م، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003م.

لعب مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.

حصد مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودى.

سجّل 32 هدفًا ببطولات الدورى العام المصرى و6 أهداف ببطولات كأس مصر و12 هدفا بالبطولات الأفريقية، كما أحرز 4 أهداف بالبطولات العربية، نال لقب هداف مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم عام 1998، وهدفه فى منتخب تونس فى كأس الأمم الأفريقية عام 2002 هو الهدف المفضل.



حازم إمام







